До коли треба пройти ідентифікацію

Ідентифікацію потрібно пройти до 31 березня 2024 року. До цієї дати виплати продовжуватимуть нараховуватися, проте після, пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, можуть її втратити.

Читайте також Втрата стажу: чому так може статися роз'яснили у ПФУ

Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 08.08.2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27.12.2023 – до 31 березня 2024 року

– написали у ПФУ.

Нагадаємо! З 12 березня 2020 року по 1 липня 2023 року ідентифікацію не проводили через карантин та війну.

Ідентифікацію можна пройти будь-яким зручним способом в АТ "Ощадбанк".

Способи проходження ідентифікації