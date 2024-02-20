Чому не зараховують трудовий стаж

Дані відносно стажу до 2004 року мають бути відцифровані. Однак, інколи цей процес відбувається невдало.

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Зокрема, скан-копії з трудової книжки можуть бути відхилені внаслідок певних обставин. Наприклад, через неточності у наданих даних.

Наталія Рад Начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Якщо статус обробки "відхилено" або "скасовано виконання", документ не оброблено. Причини скасування можуть бути різними, зокрема недотримання вимог до сканованих документів, невідповідність прізвища, імені, по батькові тощо.

Однак, хвилюватися не варто. Виправити цю ситуацію можливо.

Як виправити помилку

Рад зауважує, що усе залежить від типу помилки. Якщо документ просто був неправильно завантажений, усе можна виправити швидко, перезавантаживши файли.

Проте, є імовірність, що помилка допущена саме у переданих даних. Тоді вже громадянин має надати ПФУ довідки чи інші документальні підтвердження про коректність вказаної інформації.

Зверніть увагу! Виправлення у особистому кабінеті будуть з'являтися не одразу, навіть, якщо йдеться про просте перезавантаження файлів.