Почему не засчитывают трудовой стаж

Данные относительно стажа до 2004 года должны быть оцифрованы. Однако иногда этот процесс происходит неудачно.

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В частности, скан-копии из трудовой книжки могут быть отклонены вследствие определенных обстоятельств. Например, из-за неточностей в предоставленных данных.

Наталья Рад Начальница Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Если статус обработки "отклонено" или "отменено выполнение", документ не обработан. Причины отмены могут быть разными, в частности несоблюдение требований к сканированным документам, несоответствие фамилии, имени, отчества и тому подобное.

Однако волноваться не стоит. Исправить эту ситуацию возможно.

Как исправить ошибку

Рад отмечает, что все зависит от типа ошибки. Если документ просто был неправильно загружен, все можно исправить быстро, перезагрузив файлы.

Но есть вероятность, что ошибка допущена именно в переданных данных. Тогда уже гражданин должен предоставить ПФУ справки или другие документальные подтверждения о корректности указанной информации.

Обратите внимание! Исправления в личном кабинете будут появляться не сразу, даже если речь идет о простой перезагрузке файлов.