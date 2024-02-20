До когда надо пройти идентификацию

Идентификацию нужно пройти до 31 марта 2024 года. До этой даты выплаты будут продолжать начисляться, однако после, пенсионеры, которые получили статус ВПО до 24 февраля 2022 года, могут ее потерять.

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Для того чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 08.08.2023 продлило срок идентификации сначала до 31 декабря 2023 года, а постановлением № 1384 от 27.12.2023 – до 31 марта 2024 года

– написали в ПФУ.

Напомним! С 12 марта 2020 года по 1 июля 2023 года идентификацию не проводили из-за карантина и войны.

Идентификацию можно пройти любым удобным способом в АО "Ощадбанк".

Способы прохождения идентификации