Аби не втратити виплати: хто з пенсіонерів мусить пройти ідентифікацію

15 липня 2024, 20:15
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Деякі пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію кожні шість місяців. Це стосується пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

Згідно з постановою Кабміну, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", повинні пройти фізичну ідентифікацію.

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Здійснюється процедура кожні 6 місяців. Вона обов'язкова для усіх пенсіонерів зі статусом ВПО.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами, зокрема дистанційно та за кордоном:

  • у відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • через відділення АТ "Ощадбанк";
  • через відеоконференцію;
  • у дипломатичній установі України за кордоном;
  • в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Які документи для цього потрібно мати:

  • посвідчення особи;
  • пенсійне посвідчення;
  • платіжна карта, куди надходить пенсія (за умови, що ідентифікація відбувається у АТ "Ощадбанк").
Зверніть увагу! Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, він може зробити це зараз.
Автор: Дарія Подвишенна