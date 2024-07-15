Аби не втратити виплати: хто з пенсіонерів мусить пройти ідентифікацію

Деякі пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію кожні шість місяців. Це стосується пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

Згідно з постановою Кабміну, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", повинні пройти фізичну ідентифікацію.

Читайте також У якому регіоні України споживачам доведеться сплатити пеню через борги за комуналку

Здійснюється процедура кожні 6 місяців. Вона обов'язкова для усіх пенсіонерів зі статусом ВПО.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами, зокрема дистанційно та за кордоном:

у відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ);

через відділення АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у дипломатичній установі України за кордоном;

в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Які документи для цього потрібно мати:

посвідчення особи;

пенсійне посвідчення;

платіжна карта, куди надходить пенсія (за умови, що ідентифікація відбувається у АТ "Ощадбанк").

Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, він може зробити це зараз.