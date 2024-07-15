Як пенсіонерам пройти ідентифікацію
Згідно з постановою Кабміну, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", повинні пройти фізичну ідентифікацію.
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Здійснюється процедура кожні 6 місяців. Вона обов'язкова для усіх пенсіонерів зі статусом ВПО.
Пройти ідентифікацію можна кількома способами, зокрема дистанційно та за кордоном:
- у відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ);
- через відділення АТ "Ощадбанк";
- через відеоконференцію;
- у дипломатичній установі України за кордоном;
- в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
Які документи для цього потрібно мати:
- посвідчення особи;
- пенсійне посвідчення;
- платіжна карта, куди надходить пенсія (за умови, що ідентифікація відбувається у АТ "Ощадбанк").