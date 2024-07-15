Как пенсионерам пройти идентификацию
Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", должны пройти физическую идентификацию.
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Осуществляется процедура каждые 6 месяцев. Она обязательна для всех пенсионеров со статусом ВПЛ.
Пройти идентификацию можно несколькими способами, в частности дистанционно и за рубежом:
- в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- через отделение АО "Ощадбанк";
- через видеоконференцию;
- в дипломатическом учреждении Украины за рубежом;
- в личном кабинете на веб-портале ПФУ.
Какие документы для этого нужно иметь:
- удостоверение личности;
- пенсионное удостоверение;
- платежная карта, куда поступает пенсия (при условии, что идентификация происходит в АО "Ощадбанк").