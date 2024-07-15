Как пенсионерам пройти идентификацию

Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", должны пройти физическую идентификацию.

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Осуществляется процедура каждые 6 месяцев. Она обязательна для всех пенсионеров со статусом ВПЛ.

Пройти идентификацию можно несколькими способами, в частности дистанционно и за рубежом:

в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом;

в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Какие документы для этого нужно иметь:

удостоверение личности;

пенсионное удостоверение;

платежная карта, куда поступает пенсия (при условии, что идентификация происходит в АО "Ощадбанк").

Обратите внимание! Если пенсионер не успел пройти идентификацию, он может сделать это сейчас.