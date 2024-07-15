Как пенсионерам пройти идентификацию

Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", должны пройти физическую идентификацию.

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Осуществляется процедура каждые 6 месяцев. Она обязательна для всех пенсионеров со статусом ВПЛ.

Пройти идентификацию можно несколькими способами, в частности дистанционно и за рубежом:

  • в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • через отделение АО "Ощадбанк";
  • через видеоконференцию;
  • в дипломатическом учреждении Украины за рубежом;
  • в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Какие документы для этого нужно иметь:

  • удостоверение личности;
  • пенсионное удостоверение;
  • платежная карта, куда поступает пенсия (при условии, что идентификация происходит в АО "Ощадбанк").