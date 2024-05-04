Грошей не буде: кому заморозить виплати "Ощадбанк"

Деякі громадяни не зможуть отримати свої виплати у "Ощадбанку". Йдеться про частину переселенців.

Кому не надійдуть виплати

"Ощадбанк" попередив своїх клієнтів про відсутність виплат для осіб, які не пройшли ідентифікацію. Ці кошти будуть тимчасово заморожені.

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Банк пропонує українцям різні шляхи для проходження ідентифікації. Особа може не звертатись у відділення, а скористатись відеодзвінком.

З 30 квітня 2024 року для клієнтів – внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження та які з об’єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення Ощадбанку, буде запроваджено процедуру ідентифікації особи власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру Ощадбанку,

– йдеться у повідомленні банку.

Що потрібно для проходження ідентифікації

Ідентифікацію зобов'язані пройти ті, хто отримав статус переселенця до 24 лютого 2022 року. Для того аби зробити відеодзвінок через контакт-центр "Ощадбанку", потрібно подати спеціальну заяву. Щоб заповнити анкету, перейдіть за посиланням.

При реєстрації, розкривати свої персональні дані чи реквізити платіжної картки непотрібно. Вам необхідно буде вказати лише ПІБ, номер телефону, а також обрати зручний час для дзвінка.

Якщо вам надходить повідомлення про запит на особисту інформацію через повідомлення або дзвінок, це можуть бути шахраї. Не передавайте свою персональні дані стороннім особам.