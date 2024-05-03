Як підвищення комуналки вплине на інфляцію

Фіксація тарифів на певні комунальні послуги, такі як газ, опалення та гаряча вода – мала значний вплив на стримування зростання адміністративної складової інфляції. Нижчу інфляцію може зумовити лише тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на ЖКП.

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Однак, згідно з документом, відповідне погіршення стану державних енергетичних компаній призведе до наростання квазіфіскальних дисбалансів. Це збільшить ризики нестабільності на внутрішньоенергетичному ринку та знизить інвестиційний потенціал галузі. При цьому, ціновий тиск відкладатиметься лише на майбутнє.

Зауважте! Терміни та параметри коригування комунальних тарифів "є сферою невизначеності".

Який тариф зростатиме найшвидше

У зв'язку з атаками з боку Росії, енергетичний сектор України перебуває в складній ситуації, що може спричинити швидше зростання дотаційних тарифів на електроенергію для домашніх споживачів порівняно з іншими тарифами.

Важливо! Заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону повідомив, що зростання тарифу на електроенергію дозволить налагодити роботу енергосистеми. В тому числі й провести необхідні ремонтні роботи.

При цьому, Нацбанком прогнозується достатньо швидке та суттєве зростання цін на світло. Своєю чергою, це здійснюватиме додатковий тиск на потребу в збільшенні субсидій для населення, а також й формуватиме відповідні ціни.

Зауважте! Перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів, що собівартість електроенергії зараз – 3,5 гривні за кіловат-годину. Відповідно, тариф може зрости до цього значення.