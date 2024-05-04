Кому не поступят выплаты

"Ощадбанк" предупредил своих клиентов об отсутствии выплат для лиц, которые не прошли идентификацию. Эти средства будут временно заморожены.

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Банк предлагает украинцам различные пути для прохождения идентификации. Лицо может не обращаться в отделение, а воспользоваться видеозвонком.

С 30 апреля 2024 года для клиентов – внутренне перемещенных лиц, по счетам которых установлены ограничения и которые по объективным причинам не могут физически обратиться в отделение Ощадбанка, будет введена процедура идентификации личности владельца счета путем видеозвонка в контакт-центр Ощадбанка,

– говорится в сообщении банка.

Что нужно для прохождения идентификации

Идентификацию обязаны пройти те, кто получил статус переселенца до 24 февраля 2022 года. Для того чтобы сделать видеозвонок, через контакт-центр "Ощадбанка"нужно подать специальное заявление. Дабы заполнить анкету, перейдите по ссылке.

При регистрации, раскрывать свои персональные данные или реквизиты платежной карты не нужно. Вам необходимо будет указать только ФИО, номер телефона, а также выбрать удобное время для звонка.

Обратите внимание! Если вам приходит сообщение о запросе на личную информацию через сообщение или звонок, это могут быть мошенники. Не передавайте свою персональные данные посторонним лицам.