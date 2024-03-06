Як пенсіонери можуть ідентифікуватися в Пенсійному Фонді по відеозв'язку

Для продовження отримання пенсійних виплат і нарахувань, пенсіонери зі статусом ВПО мусять пройти ідентифікацію. Її можна пройти дистанційно, у форматі відеоконференції.

Як записатися на відеоконференцію

Ідентифікація по відеозв'язку охоплює декілька етапів. Це, зокрема, подання заяви, підготовка до сеансу, аналіз результатів та рішення ПФУ щодо успішності ідентифікації.

Читайте також Індексація пенсій: кому не чекати зростання виплат у березні

Етап 1. Подання заяви:

Заяву можна подати через портал ПФУ або за зверненням до контакт-центру Фонду.

У заяві необхідно вказати: ПІБ, дату народження, серію та номер паспорта, адресу електронної пошти, номер телефону.

Далі треба обрати засіб для проведення відеоідентифікації (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Етап 2. Підготовка до сеансу:

Реєстрація заяви на проведення фізичної ідентифікації пенсіонера.

Визначення дати та часу для сеансу відеоконференції.

Інформування пенсіонера про визначену дату та час проведення сеансу відеоконференції з надісланням повідомлення.

Що відбувається після реєстрації

! Пенсіонера повідомлять про конференцію на адресу електронної пошти, в особистому кабінеті на порталі ПФУ або через SMS-повідомлення (за наявності телефону, зазначеного в індивідуальному пенсійному рахунку).

Проведення сеансу:

Сеанс відеоідентифікації відбувається у встановлений час.

Уповноважений представник Фонду проводить відеоспілкування з пенсіонером та записує інформацію про ідентифікацію.

Аналіз результатів:

Фахівці аналізують отриману інформацію та приймають рішення про визнання / невизнання особи пенсіонером.

Інформування про результат:

Пенсіонеру надсилають повідомлення про результати проведення ідентифікації:

На адресу електронної пошти;

В особистий кабінет на порталі ПФУ;

Через SMS-повідомлення (за наявності телефону, зазначеного в ІПР).

! Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб в період до 24 лютого 2022 року, мають отримувати пенсію через відділення АТ "Ощадбанк".