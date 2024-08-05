Для клієнтів Ощадбанку: кому потрібно проходити спеціальну перевірку

5 серпня 2024, 12:21
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Джерело:

Мінсоцполітики

Українські пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Якщо вони не роблять це своєчасно, їхні виплати можуть заморожуватись.

Як проходить ідентифікація

Пенсіонер може проходити ідентифікацію декількома методами. Зокрема, у відділенні ПФУ та через електронний портал Пенсійного фонду.

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Також пенсіонери можуть обрати такі способи:

  • через АТ "Ощадбанк";
  • під час відеоконференції;
  • у дипломатичній установі України за кордоном.

Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19,
– йдеться у повідомленні ПФУ.

    Зверніть увагу! Раніше пенсіонери могли не помічати проведення ідентифікації, оскільки вона здійснювалась листоношею або працівником банку.

    Які документи потрібні для цього:

    • пенсійне посвідчення;
    • посвідчення особи.
    Зауважте! Під час проходження ідентифікації у АТ "Ощадбанк" потрібно мати при собі платіжну картку, куди надходить пенсія.
    Автор: Анастасія Зорик