Час до 31 грудня: яким пенсіонерам треба пройти ідентифікацію у ПФУ

У однієї категорії пенсіонерів залишилося зовсім мало часу, щоб пройти фізичну ідентифікацію. Директорка Департаменту з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ПФУ Валентина Боршовська розповіла, кого це стосується.

Кому треба звернутися до ПФУ

Тож за її словами, до 31 грудня 2023 року фізичну ідентифікацію треба обов'язково пройти пенсіонерам, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року та отримують виплати через Ощадбанк.

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Усі інші пенсіонери ще не обмежені в термінах проходження цієї процедури.

Проте у випадку, коли пенсійна банківська картка не використовувалася протягом року, а банк не провів за цей час фізичну ідентифікацію особи – вона має звернутися до ПФУ сама.

Як пройти ідентифікацію за кордоном

Валентина Боршовська також повідомила, що ті особи, які нині перебувають за кордоном, можуть пройти ідентифікацію у два способи:

за допомогою авторизації на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг;

у дипломатичній установі України за кордоном.

Також уряд розробляє спосіб проходження ідентифікації через відеозв'язок. Під час нього пенсіонери зможуть показати свої документи уповноваженій особі та отримати допомогу, якщо така потрібна.

Це станеться, якщо набере чинності Порядок установлення територіальним органом ПФУ особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку, затверджений постановою правління ПФУ від 20.11.2023 №49-2.