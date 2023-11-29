Кому нужно обратиться в ПФУ
По ее словам, до 31 декабря 2023 года физическую идентификацию нужно обязательно пройти пенсионерам, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают выплаты через Ощадбанк.
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Однако в случае, когда пенсионная банковская карточка не использовалась в течение года, а банк не провел за это время физическую идентификацию лица – он должен обратиться в ПФУ сам.
Как пройти идентификацию за границей
Валентина Боршовская также сообщила, что те лица, которые сейчас находятся за границей, могут пройти идентификацию двумя способами:
- посредством авторизации на Едином государственном вебпортале электронных услуг;
- в дипломатическом учреждении Украины за границей.
Также правительство разрабатывает способ проходить идентификацию через видеосвязь. Во время него пенсионеры смогут показать свои документы уполномоченному лицу и получить помощь, если это необходимо.