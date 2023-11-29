Как получить пенсию на оккупированной территории
В настоящее время "Укрпочта" не имеет возможности доставлять украинцам пенсии на оккупированных территориях. Ситуация с карточками тоже сложная, деньги с них очень тяжело снять и в большинстве своем это можно сделать только на подконтрольных Украине территориях. Таким образом выплаты просто скапливаются на банковском счете.
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Процесс изменения способа получения выплат тоже может оказаться проблематичным из-за необходимости определенных документов. В частности, нужно авторизоваться в личном электронном кабинете на сайте ПФУ с помощью электронной подписи "Дия.Подпись".
Здесь возникает проблема, ведь лица с паспортом старого образца не могут сгенерировать такую подпись. В таком случае придется ждать, когда правительство позволит пенсионерам проходить физическую идентификацию с помощью видеоконференцсвязи, где компетентное лицо поможет возобновить выплаты.
Увеличится ли размер соцвыплат для переселенцев
Просмотр выплат для ВПЛ происходит каждые 6 месяцев. Следующая проверка запланирована на январь 2024 года.
Сейчас граждане со статусом переселенца получают следующие выплаты:
- 2 тысячи гривен – лица старше 18 лет;
- 3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и граждане с инвалидностью.