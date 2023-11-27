Как купить страховой стаж
Учитывая постоянный рост требований к страховому стажу для выхода на пенсию, некоторые украинцы могут не успеть выйти на законный отдых в 60 лет. Однако недостающий стаж можно купить в ПФУ.
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Как купить страховой стаж:
- нужно зайти на сайт ПФУ ;
- выбрать опцию "Договор на добровольное участие";
- заполнить форму и оплатить денежные средства.
Размер и частоту уплаты взноса каждый определяет самостоятельно. Один полный месяц стажа стоит не менее размера минимального страхового взноса – 1 474 гривны.
Требования к стажу в 2023 году
В 2023 году требования к необходимому страховому стажу для входа на пенсию таковы:
- чтобы выйти в 60 лет – нужно 30 лет стажа;
- в 63 года – более 20 лет;
- в 65 лет – от 15 до 20 лет.
Те, кто не наработает 15 лет стажа до 65-летнего возраста, будут получать от государства социальную помощь, то есть минимальную пенсию.
Как будут изменяться требования для выхода на пенсию в 63 года:
- в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;
- в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;
- в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.