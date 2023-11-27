Украинцам выплатили пенсии за ноябрь

В ноябре на выплаты пенсий регулятор выделил 57,9 миллиарда гривен. Из них 9,7 миллиарда гривен было выплачено через Укрпочту, а еще 48,2 миллиарда гривен – через уполномоченные банки.

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Профинансированы следующие расходы:

на субсидии и льготы – 2,452 миллиарда гривен;

на страховые выплаты – 2,285 миллиарда гривен, из которых 1,203 миллиарда потратили на больничные.

К слову, в ноябре ПФУ предоставило более миллиона услуг для обратившихся к нему лиц.

Какие пенсии в Украине

В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет – 5 350 гривен. Однако уже в 2024 году прогнозируют, что средняя выплата вырастет до 6 тысяч гривен.

В целом размер пенсий для украинцев распределен так: