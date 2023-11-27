Украинцам выплатили пенсии за ноябрь
В ноябре на выплаты пенсий регулятор выделил 57,9 миллиарда гривен. Из них 9,7 миллиарда гривен было выплачено через Укрпочту, а еще 48,2 миллиарда гривен – через уполномоченные банки.
Читайте также Уменьшение пенсий в 2024 году: кто из пенсионеров получит пониженные выплаты
Профинансированы следующие расходы:
- на субсидии и льготы – 2,452 миллиарда гривен;
- на страховые выплаты – 2,285 миллиарда гривен, из которых 1,203 миллиарда потратили на больничные.
К слову, в ноябре ПФУ предоставило более миллиона услуг для обратившихся к нему лиц.
Какие пенсии в Украине
В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет – 5 350 гривен. Однако уже в 2024 году прогнозируют, что средняя выплата вырастет до 6 тысяч гривен.
В целом размер пенсий для украинцев распределен так:
- 0,6% пенсионеров получает – до 2000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен;
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен;
- 29,5% – от 2001 до 3000 гривен.