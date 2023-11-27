Українцям виплатили пенсії за листопад

У листопаді на виплати пенсій регулятор виділив 57,9 мільярда гривень. З них 9,7 мільярда гривень було виплачено через Укрпошту, а ще 48,2 мільярда гривень – через уповноважені банки.

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Профінансовано наступні видатки:

на субсидії та пільги – 2,452 мільярда гривень;

на страхові виплати – 2,285 мільярда гривень, з яких 1,203 мільярда витратили на лікарняні.

До слова у листопаді ПФУ надало понад мільйон послуг для осіб, які до нього звернулися.

Які пенсії в Україні

Наразі середня пенсія в Україні становить – 5 350 гривень. Проте вже у 2024 році прогнозують, що середня виплата зросте до 6 тисяч гривень.

Загалом розмір пенсій для українців розподілений так: