Як купити страховий стаж
Враховуючи постійний ріст вимог до страхового стажу для виходу на пенсію, деякі українці можуть не встигнути вийти на законний відпочинок у 60 років. Проте стаж, якого не вистачає, можна купити у ПФУ.
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Як купити страховий стаж:
- треба зайти на сайт ПФУ;
- обрати опцію "Договір на добровільну участь";
- заповнити форму та сплатити кошти.
Розмір та частоту сплати внеску кожен визначає самостійно. Один повний місяць стажу коштує не мене розміру мінімального страхового внеску – 1 474 гривень.
Вимоги до стажу у 2023 році
У 2023 році вимоги до необхідного страхового стажу для входу на пенсію такі:
- щоб вийти у 60 років – треба 30 років стажу;
- у 63 роки – понад 20 років;
- у 65 років – від 15 до 20 років.
Ті, хто не напрацює 15 років стажу до 65-річного віку, отримуватимуть від держави соціальну допомогу, тобто мінімальну пенсію.
Як змінюватимуться вимоги для виходу на пенсію у 63 роки:
- у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;
- у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;
- у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;
- у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;
- у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.