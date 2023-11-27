Як купити страховий стаж

Враховуючи постійний ріст вимог до страхового стажу для виходу на пенсію, деякі українці можуть не встигнути вийти на законний відпочинок у 60 років. Проте стаж, якого не вистачає, можна купити у ПФУ.

Читайте також Впоралися майже за три тижні: ПФУ завершив виплату пенсій у листопаді

Як купити страховий стаж:

треба зайти на сайт ПФУ;

обрати опцію "Договір на добровільну участь";

заповнити форму та сплатити кошти.

Нагадаємо! Стаж можна купити не лише собі, а й для третіх осіб.

Розмір та частоту сплати внеску кожен визначає самостійно. Один повний місяць стажу коштує не мене розміру мінімального страхового внеску – 1 474 гривень.

Вимоги до стажу у 2023 році

У 2023 році вимоги до необхідного страхового стажу для входу на пенсію такі:

щоб вийти у 60 років – треба 30 років стажу;

у 63 роки – понад 20 років;

у 65 років – від 15 до 20 років.

Ті, хто не напрацює 15 років стажу до 65-річного віку, отримуватимуть від держави соціальну допомогу, тобто мінімальну пенсію.

Як змінюватимуться вимоги для виходу на пенсію у 63 роки: