Як отримати пенсію на окупованій території

Нині Укрпошта не має можливості доставляти українцям пенсії на окупованих територіях. Ситуація з картками теж складна, гроші з них дуже важко зняти й здебільшого це можна зробити лише на підконтрольних Україні територіях. Таким чином виплати просто накопичуються на банківському рахунку.

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Нагадаємо! Частині пенсіонерів на окупованих територіях виплату або призупинили, або автоматично перенаправили на особистий рахунок в "Ощадбанк".

Процес зміни способу отримання виплат теж може виявитися проблематичним через необхідність певних документів. Зокрема, треба авторизуватися особистому електронному кабінеті на сайті ПФУ за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис".

Тут виникає проблема, адже особи із паспортом старого зразку не можуть згенерувати такий підпис. В такому випадку доведеться чекати, коли уряд дасть можливість пенсіонерам проходити фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку, де компетентна особа допоможе відновити виплати.

Чи зросте розмір соцвиплат для переселенців

Перегляд виплат для ВПО відбувається кожних 6 місяців. Наступний заплановано на січень 2024 року.

Зараз громадяни зі статусом переселенця отримують такі виплати: