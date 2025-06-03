Чому можуть не виплачувати пенсію і що робити в такому випадку

Частині пенсіонерів в Україні необхідно пройти ідентифікацію, тобто підтвердити свою особу. Якщо цього не зробити, можна втратити пенсійні виплати.

Хто зобов’язаний пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, мали пройти ідентифікацію. Якщо вони не встигли зробити цього у встановлені терміни, то можуть ідентифікуватися й зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

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Процедуру ідентифікації ВПО можуть пройти кількома способами:

особисто відвідати відділення Пенсійного фонду України;

здійснити ідентифікацію у будь-якому відділенні АТ Ощадбанк;

авторизуватися на вебпорталі ПФУ і там підтвердити дані;

ідентифікуватися за допомогою електронного підпису “Дія.Підпис”;

через відеоконференцію, подавши заявку на порталі електронних послуг ПФУ.

Важливо! У випадку перебування за кордоном пенсіонер може пройти ідентифікацію, звернувшись до дипломатичної установи.

Чому не виплачують пенсію без ідентифікації

Якщо пенсіонер з-поміж ВПО не пройшов ідентифікацію, то пенсію йому тимчасово не виплачуватимуть. Це означає, що пенсійні виплати продовжують нараховуватись, але до моменту підтвердження особи не перераховуються на банківську картку.

Ідентифікація проводиться:

задля перевірки законного одержувача коштів;

для запобігання доступу шахраїв до пенсійного рахунку ВПО.

Всі пенсіонери в Україні проходять фізичну ідентифікацію регулярно, але зазвичай не звертають увагу на це. Фізична ідентифікація для них відбувається в момент відвідування відділень Пенсійного фонду чи банку, в якому відкрито пенсійний рахунок,

– зазначають в Мінсоцполітики.

Після проходження ідентифікації виплати пенсій поновлюють, як тільки Пенсійний фонд отримає інформацію про підтвердження особи. Звертатися до ПФУ із заявою про поновлення виплат не потрібно.

Варто знати! Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації.