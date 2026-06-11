Які пільги надаються громадянам з III групою інвалідності
Громадяни, які частково втратили працездатність, можуть отримати інвалідність. Від ступеня залежить група. Якщо порушення помірні, особа має право отримати III групу інвалідності.
На які пільги щодо роботи можуть розраховувати особи з III групою інвалідності?
Особи з III групою інвалідності можуть розраховувати на пільги у різних галузях, повідомляє Enable Me.
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Зокрема, якщо інвалідність перешкоджає виконанню роботи за строковим трудовим договором, то громадянин має право припинити трудові відносини навіть достроково. До того ж така особа :
- має право на щорічну відпустку на 2 дні довше звичайної, тобто, 26 календарних днів;
- може розраховувати на додаткову відпустку зі збереженням зарплати протягом 14 календарних днів на рік;
- надання відпустки без збереження зарплати у розмірі 30 календарних днів на рік і так далі.
Немає випробувального терміну при прийомі на роботу осіб з інвалідністю III групи. В законодавчо передбачених випадках роботодавець повинен створити пільгові умови праці для таких осіб: організувати їх навчання та / або перекваліфікацію, встановити на їх прохання неповний робочий час (день або тиждень),
– вказує видання.
Які ще пільги можуть отримати громадяни з III групою інвалідності?
- Українці, з III групою інвалідності, можуть розраховувати на спеціальне обладнання житлових приміщень Йдеться про пристосування, які сприяють індивідуальній програмі реабілітації. Також вони мають право отримати відповідне медичне обладнання, наприклад, протезні вироби.
- Особи з III групою інвалідності можуть розраховувати на безоплатний проїзд у деякому пасажирському міському транспорті. Виключенням з цього переліку, наприклад, є таксі.
- До того ж громадяни з цією групою мають право отримати знижку 50% на суму проїзду на внутрішніх маршрутах повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту. Проте ця пільга триває лише у період з 1 жовтня по 15 травня.