Проблема імпорту українського зерна: як поновити агроімпорт з України

Український соняшник і досі під забороною у країнах ЄС. Хоча, термін обмежень скоро сплине, вірогідно Україна не торгуватиме з Європою, а рухатиметься у напрямку інших ринків.

Чи відбудеться експорт українського зерна

До 15 вересня діє заборона на імпорт агропродукції з України до Румунії, Польщі, Болгарії, Словаччини та Угорщини. Причиною виникнення цього обмеження є те, що місцеві фермери не могли якісно реалізовувати свою продукцію на ринку, зважаючи на надлишок української сировини.

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Скоро термін цих обмежень спливає. І Україна зможе знову почати продавати ріпак, соняшник, кукурудзу у країни ЄС, звичайно, якщо заборону не продовжать.

Польський уряд налаштований рішуче і прагне до кінця року блокувати імпорт українського зерна в країну. Це рішення має допомогти розвитку місцевого бізнесу.

Куди Україна експортуватиме зерно

Економіст Ілля Несходовський розповів 24 Каналу, що в українського уряду є план. На його думку, найкраще фокусуватися на торгівлі не на європейських ринках.

Ілля Несходовський Директор Інституту соціально-економічної трансформації Наше завдання не продати саме конкретно цим країнам, які ввели заборону. Хоч їм продавати легше, бо вони близько територіально. Водночас якщо Євросоюз розв'яже питання щодо транзиту українського зерна через території цих країн на інші ринки, які є традиційними для України, зокрема африканський та азійський ринки, то у такому випадку проблем для українського зерна не буде.

Тобто найкращим рішенням для України у цій ситуації буде співпраця з країнами ЄС, як з транзитними регіонами. Аграрний експерт – Денис Марчук пояснив 24 Каналу, що уже зараз ці процеси взаємодії тривають. Український уряд робить усе аби продовжувати транспортувати агропродукцію через європейські держави. Зокрема розроблює план спрощення перевезень зернових.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Є чимало позитивних історій, які показують, що українська продукція на сьогодні досить активно заходить на європейські ринки. Але в контексті сировини у нас є проблема. Саме з торгуванням імпорту в Польщі та Угорщині. Ключовий момент у цьому – робота цих регіонів як транзит зберігається.

Марчук наголошує, що якби Євросоюз виділив принаймні 1 мільярд доларів на транзитні витрати, можливостей переправляти агропродукцію у країни Африки та Азії стало б значно більше.