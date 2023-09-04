Проблема импорта украинского зерна: как восстановить агроимпорт из Украины
Украинский подсолнечник до сих пор под запретом в странах ЕС. Хотя срок ограничений скоро истечет, вероятно, Украина не будет торговать с Европой, а будет двигаться в направлении других рынков.
Состоится ли экспорт украинского зерна
До 15 сентября действует запрет на импорт агропродукции из Украины в Румынию, Польшу, Болгарию, Словакию и Венгрию. Причиной этого ограничения является то, что местные фермеры не могли качественно реализовывать свою продукцию на рынке, учитывая избыток украинского сырья.
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Скоро срок этих ограничений истекает. И Украина сможет снова начать продавать рапс, подсолнечник, кукурузу в страны ЕС, конечно, если запрет не будет продлен.
Польское правительство настроено решительно и стремится до конца года блокировать импорт украинского зерна в страну. Это решение должно помочь развитию местного бизнеса.
Куда Украина будет экспортировать зерно
Экономист Илья Несходовский рассказал 24 Каналу, что у украинского правительства есть план. По его мнению, лучше фокусироваться на торговле не на европейских рынках.
Наша задача не продать именно этим странам, которые ввели запрет. Хотя им продавать легче, потому что они около территориально. В то же время, если Евросоюз решит вопрос о транзите украинского зерна через территории этих стран на другие рынки, традиционные для Украины, в частности африканский и азиатский рынки, то в таком случае проблем для украинского зерна не будет.
То есть лучшим решением для Украины в этой ситуации станет сотрудничество со странами ЕС, как с транзитными регионами. Аграрный эксперт – Денис Марчук объяснил 24 Каналу, что уже сейчас эти процессы взаимодействия продолжаются. Украинское правительство делает все, чтобы продолжать транспортировать агропродукцию через европейские государства. В частности, разрабатывает план упрощения перевозок зерновых.
Есть немало положительных историй, которые показывают, что украинская продукция сегодня достаточно активно заходит на европейские рынки. Но в контексте сырья у нас есть проблема. Именно с торговлей импортом в Польше и Венгрии. Ключевой момент в этом – работа этих регионов как транзит сохраняется.
Марчук отмечает, что если бы Евросоюз выделил минимум 1 миллиард долларов на транзитные расходы, возможностей переправлять агропродукцию в страны Африки и Азии стало бы значительно больше.