Систематичні удари України по нафтопереробці Росії дають відчутні економічні плоди. Країна, яка десятиліттями продавала пальне всьому світу, тепер гарячково шукає бензин по різних куточках планети.

Як Росія перетворилася на імпортера пального

У жовтні морські постачання бензину до Росії сягнули 390 тисяч тонн. За даними аналітичної компанії Kpler, це рекордний місячний показник, пише Financial Times.

Водночас Росія розпочала імпортувати бензин морем ще в липні через паливну кризу, викликану успішними ударами українських дронів по її НПЗ.

Поступово імпорт зростав. Вантажі спрямовували до північних портів Балтійського моря та узбережжя Білого моря, щоб зменшити ризик атак українських безпілотників у Чорному морі.

Росія поступово змінює свої позиції на світовому ринку нафтопродуктів, перетворюючись із великого центру експорту пального на дедалі важливіший ринок імпорту. Це разючий поворот,

– зазначив провідний аналітик Kpler Суміт Рітолія.

Звідки Москва стягує бензин

Для забезпечення внутрішнього ринку Москва збільшила закупівлі бензину по всьому світу:

в Марокко;

Туреччині;

Індії;

та Єгипті.

Але головним донором Росії став Мінськ. За оцінками аналітичного центру BEROC, з липня Білорусь передала понад 600 тисяч тонн бензину. Через це їй навіть довелося перенаправляти постачання з інших експортних напрямків.

Крім того, Казахстан із літа поставив до Росії 8 тисяч тонн бензину.

Аналітики впевнені, що такий рекордний імпорт бензину перестав бути для Кремля лише короткостроковим рішенням і став невіддільною частиною забезпечення довгострокових потреб країни.

Йдеться вже не просто про подолання періодичного дефіциту в окремих регіонах. Імпорт стає дедалі важливішою складовою зусиль Росії з балансування внутрішніх постачань бензину в умовах тривалих перебоїв у роботі нафтопереробних заводів,

– додав Рітолія.

Наразі, за даними видання, ситуація з бензином у Росії переважно залишається контрольованою. Однак аналітики попереджають, що нові атаки України можуть швидко погіршити становище, особливо якщо під удар потраплятимуть найбільші й технологічно складні НПЗ.

Нагадаємо, аналітики ГУР підрахували, що за три місяці, з 18 липня до 22 жовтня, Росія імпортувала морем майже 989 тисяч тонн пального та високооктанових добавок. Найбільшу частку становив бензин, а саме 73,2% від загального обсягу. Для постачання використали 30 танкерів, 13 із яких перебували під міжнародними санкціями.