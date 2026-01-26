Уряд максимально наростив імпорт електроенергії: що відбувається з енергетикою

Внаслідок комбінованих атак 20 і 23 січня 2026 року українська енергосистема працює в надзвичайних умовах. Складності додають морози та наслідки попередніх масованих атак. Одне з рішень уряду – імпорт електроенергії на частину потреб українців.

Чому збільшили імпорт?

Про те, чи допомагає українцям імпорт електроенергії та яка ситуація з енергетикою, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Так, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що задля допомоги українській енергосистемі, уряд максимально збільшив імпорт електроенергії. Водночас створили умови для швидшого підключення розподіленої генерації. Ці дії є рішенням до стану енергетики після атак 20 і 23 січня, коли ситуація виявилася найскладнішою за останні 4 роки.

Свириденко додає, що над відновленням світла цілодобово працюють понад 180 бригад енергетиків, комунальників та залізничників. А щоб відремонтувати труби однієї з ТЕЦ, водолазам ДСНС довелося протягом тижня працювати у крижаній воді.

Зверніть увагу! Після першої атаки (20 січня) одночасно без світла залишилося до 85% споживачів. Наприкінці тижня вже 60% з них було заживлено.

Прем'єрка також зазначила, що звернення бізнесу щодо підключення до електроенергії будуть опрацьовуватись.

Усі звернення бізнесу на платформі "Пульс" щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацьовувати Мінекономіки,

– сказала Свириденко.

Як виживає українська енергетика?

Понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання передадуть Україні партнери G7. Крім того, за словами Свириденко, партнери нададуть додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Також прем'єр-міністерка повідомила, що за тиждень з 19 по 25 січня з резервного фонду бюджету виділили кошти на мобільну генерацію в областях з критичною потребою. Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Сумську, Харківську та Чернігівську області. Загальна сума склала 2,56 мільярда гривень.

Зокрема Свириденко зазначила і про важливість підтримки та постійного зв'язку, аби тримати ситуацію будь-яких рівнів на конторі та вчасно допомогти.

Яка ситуація з опаленням у Києві?

Після атаки ворога на столицю 24 січня без опалення залишились майже 6 тисяч будинків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Уже 25 січня частково теплопостачання відновили. Та все ж без тепла – 1 330 багатоповерхівок. Мер зазначив, що більшість будинків, які знову без теплопостачання – будинки, які намагалися підключити до послуги після атак Росії 9 та 20 січня.

Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці",

– додав Кличко.

Що може змінити ситуацію?

Раніше у ДТЕК заявляли, що через масовані обстріли Україна близька до гуманітарної катастрофи. Припинення атак на енергооб'єкти – головна умова будь-якого перемир'я. Проте довіряти Росії – ризиковано, потрібно завжди бути готовими до подібних ситуацій та мати обладнання на ремонт.

До Києва йде потепління, що може частково вплинути на ситуацію зі споживанням електроенергії. Хоча ситуація не покращиться суттєво, додаткові півтори-дві години зі світлом з'являться.