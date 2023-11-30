На випадок дефіциту: підприємцям дозволили імпортувати електроенергію

Уряд дозволив промисловцям імпортувати електроенергію з-за кордону, щоб забезпечити стабільну роботу під час блекаутів. Такі підприємства не будуть зазнавати обмежень енергопостачання.

На випадок дефіциту

Імпортувати електроенергію можуть лише непобутові споживачі. Щоб уникнути відключень, необхідний обсяг імпорту повинен становити 50% від фактичного споживання щогодини з жовтня по квітень та 30% відповідно з травня до вересня.

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Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн,

— пояснює міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Імпортувати електроенергію українські підприємства зможуть зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі тощо. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 мегаватів для України та Молдови.

Навіть якщо в майбутньому будуть запроваджені обмеження в постачанні енергії для подолання дефіциту, то вони не застосовуватимуться до підприємців, які імпортують електроенергію.

Хто може залишитися без електроенергії

Для таких споживачів може застосовуватись лише використання спеціальних графіків аварійних відключень, які можуть бути впроваджені з метою запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.

Деяким українцям можуть припинити постачати електроенергію. Причин на це є декілька: