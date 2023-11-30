В случае дефицита: предпринимателям разрешили импортировать электроэнергию

Правительство разрешило промышленникам импортировать электроэнергию из-за границы, чтобы обеспечить стабильную работу во время блэкаутов. Такие предприятия не будут подвергаться ограничениям энергоснабжения.

На случай дефицита

Импортировать электроэнергию могут только небытовые потребители. Чтобы избежать отключений, необходимый объем импорта должен составлять 50% от фактического потребления ежечасно с октября по апрель и 30% соответственно с мая по сентябрь.

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Нынешней зимой остается риск продления энергетического террора со стороны России. Агрессор снова будет пытаться нанести нам удар, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры. Чтобы помочь отечественному бизнесу стабильно работать при возникновении дефицита электроэнергии, правительство обеспечило возможность ее импортировать из соседних стран,

– объясняет министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Импортировать электроэнергию украинские предприятия смогут из Словакии, Венгрии, Румынии, Польши. Объем разрешенного импорта тока из Европы составляет 1700 мегаватт для Украины и Молдовы.

Даже если в будущем будут введены ограничения в поставках энергии для преодоления дефицита, то они не будут применяться к импортирующим электроэнергию предпринимателям.

Кто может остаться без электроэнергии

Для таких потребителей может применяться только использование специальных графиков аварийных отключений, которые могут быть внедрены с целью предотвращения системной аварии в объединенной энергетической системе.

Некоторым украинцам могут прекратить поставлять электроэнергию. Причин на это несколько: