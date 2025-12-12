Вперше від початку війни: Україна запускає місячні аукціони для імпорту-експорту електрики

Україна планує вже цього місяця провести перші довгострокові аукціони із розподілу міждержавного перерізу. Вони необхідні для імпорту-експорту електроенергії з трьома сусідніми країнами.

Які аукціони планують провести?

Мова йде про Румунію, Угорщину та Словаччину, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Очільник Укренерго Віталій Зайченко розраховує, що місячні аукціони з розподілу перетину пройдуть успішно.

Думаю, що ці аукціони відбудуться. Ринок точно чекає довгострокових аукціонів. Тому, думаю, весь запропонований перетин буде продано,

– зазначив Зайченко.

Водночас провести такий же аукціон із сусідньою Польщею не вдасться через заперечення польського оператора енергосистеми.

Щодо Польщі, на жаль, аукціонів не буде, тому що польський оператор системи передачі не дає згоди,

– додав голова Укренерго.

Коли відбудуться аукціони?

Україна вперше від початку повномасштабної війни запровадить довгострокові аукціони з розподілу перерізу від зі Словаччиною, Румунією та Угорщиною. Вони відбуватимуться за європейськими правилами та доповнять добові аукціони, що нині діють.

Провести місячні аукціони планують 15 грудня 2025 року для постачання у січні 2026 року, повідомили в Укренерго.

Європейська система операторів ENTSO-E після початку повномасштабного вторгнення Росії до України дала дозвіл лише на добові аукціони, враховуючи ризики війни.

Разом з тим енергетичні компанії та трейдери не раз скаржилися на те, що ефективність постачання імпортної електроенергії знижується без можливості скористатися місячними та річними аукціонами.

Варто знати! Місячні аукціони відбуватимуться на офіційному сайті загальноєвропейської аукціонної платформи JAO (Joint Allocation Platform). Там же буде оприлюднений і графік їх проведення.

Що відомо про імпорт електроенергії до України?