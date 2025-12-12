Впервые с начала войны: Украина запускает месячные аукционы для импорта-экспорта электричества

Украина планирует уже в этом месяце провести первые долгосрочные аукционы по распределению межгосударственного сечения. Они необходимы для импорта-экспорта электроэнергии с тремя соседними странами.

Какие аукционы планируют провести?

Речь идет о Румынии, Венгрии и Словакии, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассчитывает, что месячные аукционы по распределению сечения пройдут успешно.

Думаю, что эти аукционы состоятся. Рынок точно ждет долгосрочных аукционов. Поэтому, думаю, все предложенное сечение будет продано,

– отметил Зайченко.

В то же время провести такой же аукцион с соседней Польшей не удастся из-за возражений польского оператора энергосистемы.

По Польше, к сожалению, аукционов не будет, потому что польский оператор системы передачи не дает согласия,

– добавил глава Укрэнерго.

Когда состоятся аукционы?

Украина впервые с начала полномасштабной войны введет долгосрочные аукционы по распределению сечения от со Словакией, Румынией и Венгрией. Они будут проходить по европейским правилам и дополнят суточные аукционы, ныне действующие.

Провести месячные аукционы планируют 15 декабря 2025 года для поставки в январе 2026 года, сообщили в Укрэнерго.

Европейская система операторов ENTSO-E после начала полномасштабного вторжения России в Украину дала разрешение только на суточные аукционы, учитывая риски войны.

Вместе с тем энергетические компании и трейдеры не раз жаловались на то, что эффективность поставок импортной электроэнергии снижается без возможности воспользоваться месячными и годовыми аукционами.

Стоит знать! Месячные аукционы будут проходить на официальном сайте общеевропейской аукционной платформы JAO (Joint Allocation Platform). Там же будет обнародован и график их проведения.

Что известно об импорте электроэнергии в Украину?