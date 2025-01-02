Україна збільшила імпорт електроенергії у 2024 році

У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза. Так він збільшився до 4,4 мільйона мегават-годину.

Збільшення імпорту електрики

Найбільше у структурі імпорту електроенергії зайняли Угорщина з цифрою у 39%, пише 24 канал з посиланням на дані моніторингу ExPro Electricity.

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Імпорт з цієї країни зріс у чотири рази – до 152 тисячі за мегават-годину.

До списку також увійшли такі країни:

Словаччина – 23%;

Румунія – 18%;

Польща – 14%;

Молдова – 5%.

Так пік імпорту минулого року припав на червень. Тоді було поставлено сумарно понад 850 тисяч мегават-година. Збільшення поставок електрики зокрема було зумовлено сприятливими цінами на сусідніх ринках електроенергії.

Крім того, у грудні 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,6 раза. У порівнянні з листопадом – це до понад 430 тисячі мегават-годину.

Цікаво! Водночас експорт минулого року залишився майже на рівні 2023-го – 366 тисячі мегават-годину. А найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні – 154 тисячі мегават-годин.