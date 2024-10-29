ЄС збільшив ліміт імпорту електроенергії для України

Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії до 2,1 гігавата. Проте діяти нові умови будуть вже взимку.

Електроенергія з ЄС

Україна та ЄС домовилися про можливе збільшення імпорту світла.

Читайте також Після ліквідації: як отримати інвалідність без проходження МСЕК

Герман Галущенко Міністр енергетики України З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 гігавата. Це підвищить стійкість української енергосистеми.

Додатково Україна матиме можливість на гарантовані 250 мегаватів потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

З 1 грудня ліміт імпортної потужності становитиме 2100 мегаватів. Укренерго та оператори системи передачі електроенергії континентальної Європи працювали над цим з червня й отримали такий чудовий результат у +400 мегаватів,

– сказав Сергій Коваленко генеральний директор YASNO.

Відповідно країна зможе імпортувати більше світла за потреби.