Электроэнергия из ЕС

Украина и ЕС договорились о возможном увеличении импорта света.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 гигаватта. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы.

Дополнительно Украина будет иметь возможность на гарантированные 250 мегаватт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

С 1 декабря лимит импортной мощности составит 2100 мегаватт. Укрэнерго и операторы системы передачи электроэнергии континентальной Европы работали над этим с июня и получили такой замечательный результат в +400 мегаватт,

– сказал Сергей Коваленко генеральный директор YASNO.

Соответственно страна сможет импортировать больше света при необходимости.