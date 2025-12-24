"Без імпорту було б важко": Нафтогаз назвав обсяги закупівель газу у 2025 році
- Україна потребує імпорту газу для опалювального сезону через атаки на інфраструктуру.
- У 2025 році потреби в імпорті газу складуть близько 6 мільярдів кубометрів.
Через постійні атаки Росії на газову інфраструктуру Україна потребує додаткового імпорту газу для проходження опалювального сезону. Лише у 2025 році потреби склали близько 6 мільярдів кубометрів.
Скільки газу і де купує Україна?
Про це під час пресконференції розповів комерційний директор Нафтогазу Сергій Федоренко, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
Дивіться також Питання виживання: на скільки вистачить газу цієї зими й чи реально захистити газову інфраструктуру
Враховуючи інтенсивність ударів по внутрішній інфраструктурі, без імпорту природного газу нам би було важко. Протягом 2025 року обсяги імпорту природного газу складуть майже 6 мільярдів кубічних метрів,
– зазначив Федоренко.
За його словами, такий обсяг постачань дозволив закінчити попередній опалювальний сезон і розпочати нинішній. Причому перші два місяці сезону 2025 – 2006 років України вдається проходити максимально контрольовано.
Федоренко додав, що наразі Україна закрила більшість фінансових потреб для імпорту газу. Тому компанія вже веде підготовку до постачань у першому кварталі 2026 році, зосереджуючись в основному на середньострокові та довгострокові контракти.
Основний акцент ми ставимо на диверсифікацію джерел постачання, в першу чергу на постачання скрапленого газу американського походження,
– наголосив представник Нафтогазу.
Зауважте! За інформацією компанії, у 2025 році Україна отримає загалом 600 мільйонів кубометрів скрапленого газу через термінали Литви та Польщі. Зокрема, у листопаді ДТЕК доставила перший вантаж газу з термінала в американському штаті Луїзіана до СПГ-термінала у Клайпеді (Литва) обсягом 100 мільйонів кубометрів газу, пише Bloomberg.
Скільки газу імпортуватимуть у 2026 році?
У 2026 році Україна збільшить постачання американського СПГ, зокрема, через Польщу. Нафтогаз уклала угоду із польською енергетичною компанією ORLEN про постачання газу США.
- За домовленостями, у І кварталі наступного року польська компанія поставить 300 мільйонів кубометрів СПГ до України.
- Загалом у 2026-му Україна планує імпортувати американського СПГ в обсязі 1 мільярда кубометрів.
Американський газ проходитиме процедуру регазифікації на польському терміналі Свіноуйсьце, після чого буде надходити до України через польсько-український кордон.
Варто знати! Також у 2026 році Україна отримуватиме американський газ через Грецію – від міста Александруполіс до Одеси.
Що відомо про атаки на газову інфраструктуру?
Станом на кінець жовтня Україна сформувала запаси природного газу на рівні 13,2 мільярда кубометрів. Втім, після серії масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру цих обсягів недостатньо для гарантовано стабільного проходження зимового періоду.
За останні місяці Росія понад десять разів завдавала ударів по об’єктах газової інфраструктури України. Зокрема, вранці 9 грудня ворог застосував ударні безпілотники проти газових об’єктів. Під обстріл потрапило критично важливе обладнання, яке забезпечує безперервне газопостачання для населення.
Унаслідок систематичних ударів частина об’єктів газової інфраструктури майже повністю зруйнована. За словами представників галузі, відновлення пошкоджених потужностей може тривати місяцями, адже необхідні комплектуючі складно знайти.