"Без імпорту було б важко": Нафтогаз назвав обсяги закупівель газу у 2025 році

Скільки газу і де купує Україна?

Про це під час пресконференції розповів комерційний директор Нафтогазу Сергій Федоренко, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Питання виживання: на скільки вистачить газу цієї зими й чи реально захистити газову інфраструктуру

Враховуючи інтенсивність ударів по внутрішній інфраструктурі, без імпорту природного газу нам би було важко. Протягом 2025 року обсяги імпорту природного газу складуть майже 6 мільярдів кубічних метрів,

– зазначив Федоренко.

За його словами, такий обсяг постачань дозволив закінчити попередній опалювальний сезон і розпочати нинішній. Причому перші два місяці сезону 2025 – 2006 років України вдається проходити максимально контрольовано.

Федоренко додав, що наразі Україна закрила більшість фінансових потреб для імпорту газу. Тому компанія вже веде підготовку до постачань у першому кварталі 2026 році, зосереджуючись в основному на середньострокові та довгострокові контракти.

Основний акцент ми ставимо на диверсифікацію джерел постачання, в першу чергу на постачання скрапленого газу американського походження,

– наголосив представник Нафтогазу.

Зауважте! За інформацією компанії, у 2025 році Україна отримає загалом 600 мільйонів кубометрів скрапленого газу через термінали Литви та Польщі. Зокрема, у листопаді ДТЕК доставила перший вантаж газу з термінала в американському штаті Луїзіана до СПГ-термінала у Клайпеді (Литва) обсягом 100 мільйонів кубометрів газу, пише Bloomberg.

Скільки газу імпортуватимуть у 2026 році?

У 2026 році Україна збільшить постачання американського СПГ, зокрема, через Польщу. Нафтогаз уклала угоду із польською енергетичною компанією ORLEN про постачання газу США.

За домовленостями, у І кварталі наступного року польська компанія поставить 300 мільйонів кубометрів СПГ до України.

Загалом у 2026-му Україна планує імпортувати американського СПГ в обсязі 1 мільярда кубометрів.

Американський газ проходитиме процедуру регазифікації на польському терміналі Свіноуйсьце, після чого буде надходити до України через польсько-український кордон.

Варто знати! Також у 2026 році Україна отримуватиме американський газ через Грецію – від міста Александруполіс до Одеси.

Що відомо про атаки на газову інфраструктуру?