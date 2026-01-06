Укр Рус
6 січня, 13:27
Один з найбільших покупців Росії домовився про газ з Азербайджаном

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Туреччина підписала 15-річний контракт з Азербайджаном на імпорт газу, починаючи з 2029 року.
  • Туреччина планує збільшити власний видобуток газу у Чорному морі, бурінням нових свердловин для досягнення 40 мільйонів кубометрів до 2028 року.

Туреччина, яка купує мільярди кубометрів російського газу щороку, підписала нову угоду на постачання палива з Азербайджаном. Довгостроковий контракт розрахований на 15 років.

Що передбачає угода з Азербайджаном?

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає 24 Канал з посиланням на Turkiyetoday.

Угода передбачає загальний обсяг постачань 33 мільярди кубічних метрів і стартує у 2029 році. 

За словами міністра,  підписання угоди очікується найближчим часом.

  • Газ постачатимуть трубопроводом з шельфового родовища Абшерон у Каспійському морі.
  • Річний обсяг імпорту з Азербайджану сягатиме 2,25 мільярда кубометрів. 

Використовуючи нашу існуючу інфраструктуру, ми постачатимемо цей газ до Туреччини трубопроводом Баку-Тбілісі-Ерзурум, 
– зазначив Байрактар. 

Він додав, що угода забезпечить довгострокові постачання палива до Туреччини, а дозволить забезпечити  конкурентні ціни на газ.

Зауважте! При цьому Туреччина не відмовляється від російського газу. У грудні 2025 року країна продовжила з Москвою два контракти на імпорт газу загальним обсягом 22 мільярди кубометрів. Однак дію угоди пролонгували лише на 1 рік. 

Як Туреччина збільшує видобуток газу? 

Водночас Туреччина планує наростити власний видобуток газу у Чорному морі та відкрити нові свердловини. 

За словами Байрактара у 2026 році, видобуток подвоїться, охопивши 8 мільйонів домогосподарств, пише Haber 7.

Ми пробуримо шість нових розвідувальних свердловин у Чорному морі. У нас є свердловини в центральній та східній частинах Чорного моря, місця розташування яких визначено, і де ми плануємо бурити. Наші зусилля з пошуку нових запасів триватимуть безперервно, 
– наголосив міністр. 

Варто знати! До 2028 року Туреччина планує збільшити видобуток газу до 40 мільйонів кубічних метрів – у 4 рази. 

Що відомо про імпорт газу з Росії?

  • Росія й надалі залишається найбільшим постачальником природного газу для Туреччини, однак її позиції помітно послабилися. У першій половині 2025 року частка російського газу на турецькому ринку скоротилася з понад 60% до 37%. Надалі цей показник може змінитися ще більше через різке зростання імпорту скрапленого газу зі США, обсяги якого Туреччина планує подвоїти.

  • Збільшення поставок СПГ та власного видобутку має покрити понад половину річних потреб країни в газі, які оцінюються приблизно у 53 мільярди кубометрів. Це суттєво зменшить залежність від трубопровідного імпорту і скоротить розрив між різними джерелами постачання.

  • За оцінками, вже до кінця 2028 року Туреччина зможе забезпечувати понад 50% своїх газових потреб завдяки внутрішньому виробництву та альтернативним імпортним напрямкам. У такій ситуації Росія ризикує втратити одного зі своїх ключових клієнтів і одного з небагатьох великих ринків збуту в Європі.