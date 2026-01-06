Один з найбільших покупців Росії домовився про газ з Азербайджаном
- Туреччина підписала 15-річний контракт з Азербайджаном на імпорт газу, починаючи з 2029 року.
- Туреччина планує збільшити власний видобуток газу у Чорному морі, бурінням нових свердловин для досягнення 40 мільйонів кубометрів до 2028 року.
Туреччина, яка купує мільярди кубометрів російського газу щороку, підписала нову угоду на постачання палива з Азербайджаном. Довгостроковий контракт розрахований на 15 років.
Що передбачає угода з Азербайджаном?
Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає 24 Канал з посиланням на Turkiyetoday.
Угода передбачає загальний обсяг постачань 33 мільярди кубічних метрів і стартує у 2029 році.
За словами міністра, підписання угоди очікується найближчим часом.
- Газ постачатимуть трубопроводом з шельфового родовища Абшерон у Каспійському морі.
- Річний обсяг імпорту з Азербайджану сягатиме 2,25 мільярда кубометрів.
Використовуючи нашу існуючу інфраструктуру, ми постачатимемо цей газ до Туреччини трубопроводом Баку-Тбілісі-Ерзурум,
– зазначив Байрактар.
Він додав, що угода забезпечить довгострокові постачання палива до Туреччини, а дозволить забезпечити конкурентні ціни на газ.
Зауважте! При цьому Туреччина не відмовляється від російського газу. У грудні 2025 року країна продовжила з Москвою два контракти на імпорт газу загальним обсягом 22 мільярди кубометрів. Однак дію угоди пролонгували лише на 1 рік.
Як Туреччина збільшує видобуток газу?
Водночас Туреччина планує наростити власний видобуток газу у Чорному морі та відкрити нові свердловини.
За словами Байрактара у 2026 році, видобуток подвоїться, охопивши 8 мільйонів домогосподарств, пише Haber 7.
Ми пробуримо шість нових розвідувальних свердловин у Чорному морі. У нас є свердловини в центральній та східній частинах Чорного моря, місця розташування яких визначено, і де ми плануємо бурити. Наші зусилля з пошуку нових запасів триватимуть безперервно,
– наголосив міністр.
Варто знати! До 2028 року Туреччина планує збільшити видобуток газу до 40 мільйонів кубічних метрів – у 4 рази.
Що відомо про імпорт газу з Росії?
Росія й надалі залишається найбільшим постачальником природного газу для Туреччини, однак її позиції помітно послабилися. У першій половині 2025 року частка російського газу на турецькому ринку скоротилася з понад 60% до 37%. Надалі цей показник може змінитися ще більше через різке зростання імпорту скрапленого газу зі США, обсяги якого Туреччина планує подвоїти.
Збільшення поставок СПГ та власного видобутку має покрити понад половину річних потреб країни в газі, які оцінюються приблизно у 53 мільярди кубометрів. Це суттєво зменшить залежність від трубопровідного імпорту і скоротить розрив між різними джерелами постачання.
За оцінками, вже до кінця 2028 року Туреччина зможе забезпечувати понад 50% своїх газових потреб завдяки внутрішньому виробництву та альтернативним імпортним напрямкам. У такій ситуації Росія ризикує втратити одного зі своїх ключових клієнтів і одного з небагатьох великих ринків збуту в Європі.