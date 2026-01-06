Один з найбільших покупців Росії домовився про газ з Азербайджаном

Туреччина, яка купує мільярди кубометрів російського газу щороку, підписала нову угоду на постачання палива з Азербайджаном. Довгостроковий контракт розрахований на 15 років.

Що передбачає угода з Азербайджаном?

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає 24 Канал з посиланням на Turkiyetoday.

Дивіться також Росія знайшла лазівку для експорту підсанкційного СПГ, але є нюанс

Угода передбачає загальний обсяг постачань 33 мільярди кубічних метрів і стартує у 2029 році.

За словами міністра, підписання угоди очікується найближчим часом.

Газ постачатимуть трубопроводом з шельфового родовища Абшерон у Каспійському морі.

Річний обсяг імпорту з Азербайджану сягатиме 2,25 мільярда кубометрів.

Використовуючи нашу існуючу інфраструктуру, ми постачатимемо цей газ до Туреччини трубопроводом Баку-Тбілісі-Ерзурум,

– зазначив Байрактар.

Він додав, що угода забезпечить довгострокові постачання палива до Туреччини, а дозволить забезпечити конкурентні ціни на газ.

Зауважте! При цьому Туреччина не відмовляється від російського газу. У грудні 2025 року країна продовжила з Москвою два контракти на імпорт газу загальним обсягом 22 мільярди кубометрів. Однак дію угоди пролонгували лише на 1 рік.

Як Туреччина збільшує видобуток газу?

Водночас Туреччина планує наростити власний видобуток газу у Чорному морі та відкрити нові свердловини.

За словами Байрактара у 2026 році, видобуток подвоїться, охопивши 8 мільйонів домогосподарств, пише Haber 7.

Ми пробуримо шість нових розвідувальних свердловин у Чорному морі. У нас є свердловини в центральній та східній частинах Чорного моря, місця розташування яких визначено, і де ми плануємо бурити. Наші зусилля з пошуку нових запасів триватимуть безперервно,

– наголосив міністр.

Варто знати! До 2028 року Туреччина планує збільшити видобуток газу до 40 мільйонів кубічних метрів – у 4 рази.

Що відомо про імпорт газу з Росії?