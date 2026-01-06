Что предусматривает соглашение с Азербайджаном?
Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает 24 Канал со ссылкой на Turkiyetoday.
Соглашение предусматривает общий объем поставок 33 миллиарда кубических метров и стартует в 2029 году.
По словам министра, подписания соглашения ожидается в ближайшее время.
- Газ будут поставлять по трубопроводу с шельфового месторождения Абшерон в Каспийском море.
- Годовой объем импорта из Азербайджана будет достигать 2,25 миллиарда кубометров.
Используя нашу существующую инфраструктуру, мы будем поставлять этот газ в Турцию по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум,
– отметил Байрактар.
Он добавил, что соглашение обеспечит долгосрочные поставки топлива в Турцию, а позволит обеспечить конкурентные цены на газ.
Заметьте! При этом Турция не отказывается от российского газа. В декабре 2025 года страна продлила с Москвой два контракта на импорт газа общим объемом 22 миллиарда кубометров. Однако действие соглашения пролонгировали лишь на 1 год.
Как Турция увеличивает добычу газа?
В то же время Турция планирует нарастить собственную добычу газа в Черном море и открыть новые скважины.
По словам Байрактара в 2026 году, добыча удвоится, охватив 8 миллионов домохозяйств, пишет Haber 7.
Мы пробурим шесть новых разведочных скважин в Черном море. У нас есть скважины в центральной и восточной частях Черного моря, места расположения которых определены, и где мы планируем бурить. Наши усилия по поиску новых запасов будут продолжаться непрерывно,
– подчеркнул министр.
Стоит знать! К 2028 году Турция планирует увеличить добычу газа до 40 миллионов кубических метров – в 4 раза.
Что известно об импорте газа из России?
Россия и в дальнейшем остается крупнейшим поставщиком природного газа для Турции, однако ее позиции заметно ослабли. В первой половине 2025 года доля российского газа на турецком рынке сократилась с более 60% до 37%. В дальнейшем этот показатель может измениться еще больше из-за резкого роста импорта сжиженного газа из США, объемы которого Турция планирует удвоить.
Увеличение поставок СПГ и собственной добычи должно покрыть более половины годовых потребностей страны в газе, которые оцениваются примерно в 53 миллиарда кубометров. Это существенно уменьшит зависимость от трубопроводного импорта и сократит разрыв между различными источниками поставок.
По оценкам, уже к концу 2028 года Турция сможет обеспечивать более 50% своих газовых потребностей благодаря внутреннему производству и альтернативным импортным направлениям. В такой ситуации Россия рискует потерять одного из своих ключевых клиентов и одного из немногих крупных рынков сбыта в Европе.