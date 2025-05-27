Україна зможе імпортувати більше газу через новий маршрут

Україна отримуватиме більше газу через новий маршрут на Балканах. Державний регулятор спростив транспортування палива через Трансбалканський коридор.

Як Україна імпортуватиме більше газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила імпорт газу через Трансбалканський коридор, повідомляє 24 Канал з посиланням на державного регулятора.

Дивіться також Одна з країн Європи продовжила угоду з Росією про постачання газу

Постачання газу здійснюватимуть Оператор газотранспортної системи України спільно з операторами ще чотирьох країн.

НКРЕКП ухвалила рішення про погодження надання Оператором ГТС України спільного продукту послуг транспортування разом з операторами газотранспортних систем Республіки Болгарія (Bulgartransgaz), Грецької Республіки (DESFA SA), Республіки Молдова (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA),

– йдеться у повідомленні регулятора.

Це рішення передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України. За даними НКРЕКП, постачання складатиме орієнтовно 3 мільйони кубометрів на добу.

Важливо! Рішення регулятора підвищить привабливість українського ринку природного газу та підвищить можливості диверсифікації джерел постачання.

Чим важливий Трансбалканський маршрут

Україна після відмови від російського газу активно працює над пошуком нових маршрутів для постачання палива. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Трансбалканський маршрут має важливе значення у цьому контексті.

Газотранспортна система України, як і наші підземні газові сховища, що є складовою цього маршруту, відіграватимуть важливу роль у посиленні енергетичної безпеки всього регіону. Тож ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей,

– зазначив Галущенко.

У Трансбалканського маршруту є хороший потенціал для задоволення нагальних потреб України у газі. Також він забезпечує їй доступ до джерел скрапленого газу.

Оператори газотранспортних систем маршруту пропрацювали рішення, яке дозволить постачати газ в Україну через Трансбалканський трубопровід за конкурентним тарифом. Це особливо важливо для України під час підготовки до наступного опалювального сезону.

Варто знати! На кінець минулого тижня рівень запасів природного газу в Україні був нижче показників цього ж періоду 2024 року на 30%. Щоб досягти необхідних обсягів для опалювального сезону, необхідно закачати 6,3 мільярда кубометрів газу до кінця жовтня.