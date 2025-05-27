Как Украина будет импортировать больше газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала импорт газа через Трансбалканский коридор, сообщает 24 Канал со ссылкой на государственного регулятора.

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Поставки газа будут осуществлять Оператор газотранспортной системы Украины совместно с операторами еще четырех стран.

НКРЭКУ приняла решение о согласовании предоставления Оператором ГТС Украины совместного продукта услуг транспортировки вместе с операторами газотранспортных систем Республики Болгария (Bulgartransgaz), Греческой Республики (DESFA SA), Республики Молдова (VestMoldTransgaz SRL) и Румынии (Transgaz SA),

– говорится в сообщении регулятора.

Это решение предусматривает проведение единого аукциона для распределения мощностей на всех точках Трансбалканского коридора по маршруту транспортировки природного газа из Греции в Украину. По данным НКРЭКУ, поставки составит ориентировочно 3 миллиона кубометров в сутки.

Важно! Решение регулятора повысит привлекательность украинского рынка природного газа и повысит возможности диверсификации источников поставок.

Чем важен Трансбалканский маршрут

Украина после отказа от российского газа активно работает над поиском новых маршрутов для поставок топлива. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Трансбалканский маршрут имеет важное значение в этом контексте.

Газотранспортная система Украины, как и наши подземные газовые хранилища, что является составляющей этого маршрута, играть важную роль в усилении энергетической безопасности всего региона. Поэтому мы надеемся на положительные решения всех стран-участниц по использованию Трансбалканского маршрута для наших общих стратегических целей,

– отметил Галущенко.

У Трансбалканского маршрута есть хороший потенциал для удовлетворения насущных потребностей Украины в газе. Также он обеспечивает ей доступ к источникам сжиженного газа.

Операторы газотранспортных систем маршрута проработали решение, которое позволит поставлять газ в Украину через Трансбалканский трубопровод по конкурентному тарифу. Это особенно важно для Украины во время подготовки к следующему отопительному сезону.

Стоит знать! На конец прошлой недели уровень запасов природного газа в Украине был ниже показателей этого же периода 2024 года на 30%. Чтобы достичь необходимых объемов для отопительного сезона, необходимо закачать 6,3 миллиарда кубометров газа до конца октября.