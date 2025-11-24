Укр Рус
Економіка Новини економіки Польща допоможе: Україна отримає 1 мільярд кубів американського газу
24 листопада, 09:02
5

Польща допоможе: Україна отримає 1 мільярд кубів американського газу

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Нафтогаз уклав угоду з польською компанією ORLEN про постачання американського скрапленого газу до України.
  • У 2026 році Україна планує імпортувати 1 мільярд кубометрів американського СПГ через Польщу.

Україна збільшить постачання американського скрапленого газу у 2026 році. Постачати СПГ планують через Польщу.

Яку угоду підписала компанія Нафтогаз? 

Нафтогаз уклала угоду із польською енергетичною компанією ORLEN про постачання американського газу, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення групи

Дивіться також Майже в половину менший, ніж торік: прибуток "Газпром нафти" суттєво впав 

Попередню заяву про наміри вони підписали ще на початку листопада під час енергетичної конференції у  Греції. За цією угодою, лише у І кварталі наступного року польська компанія поставить 300 мільйонів кубометрів СПГ до України. 

Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG, 
– зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Загалом у 2026 році, за його словами, Україна планує імпортувати американського скрапленого газу на рівні 1 мільярда кубометрів

Корецький подякував польським партнерам України за довіру та допомогу у постачанні газу. 

Співпраця між нашими компаніями посилює енергетичну безпеку регіону та створює умови для подальшого розвитку бізнесу й зміцнення позицій на ринку по обидва боки, 
– додав віцепрезидент правління ORLEN Роберт Сошинський.

Варто знати! Американський газ проходитиме процедуру регазифікації на польському терміналі Свіноуйсьце, після чого йтиме в Україну через польсько-український кордон.

Яким ще маршрутом імпортуватимуть газ? 

Також у 2026 році Україна отримуватиме американський газ через Грецію. Київ уклав угоду про транспортування палива. Про це 16 листопада повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

За словами глави держави, угода з Грецією розрахована на майже два мільярди євро, необхідні для імпорту газу, який має компенсувати втрати від російських атак.

  • Договір підписали грецька DEPA COMMERCIAL S.M.S.А та НАК "Нафтогаз Україна".
  • СПГ зі США постачатимуть від грецького Александруполіса до української Одеси.

Важливо! Зеленський заявив, що постачання за цією угодою розпочнуться у січні 2026 року. А, за інформацією грецького оператора, йдеться про імпорт газу у зимовий період – до березня 2026 року. 

Що ще відомо про імпорт газу в Україну? 

  • ДТЕК продовжує розширювати канали імпорту газу в Україну. Компанія організувала нові поставки палива зі США, використовуючи литовську інфраструктуру. Першу партію – близько 100 мільйонів кубометрів – підрозділ D.Trading транспортував із термінала в Луїзіані до СПГ-термінала в Клайпеді.

  • Керівник ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що компанія вже обговорює з американськими виробниками СПГ подальші поставки. За його словами, Україні в найближчі місяці знадобляться значні обсяги додаткового газу.

  • Очікується, що наступні партії скрапленого газу доставлятимуться двома основними маршрутами – через країни Балтії та через регіон Середземного моря. 