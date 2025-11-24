Польща допоможе: Україна отримає 1 мільярд кубів американського газу

Україна збільшить постачання американського скрапленого газу у 2026 році. Постачати СПГ планують через Польщу.

Яку угоду підписала компанія Нафтогаз?

Нафтогаз уклала угоду із польською енергетичною компанією ORLEN про постачання американського газу, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення групи.

Попередню заяву про наміри вони підписали ще на початку листопада під час енергетичної конференції у Греції. За цією угодою, лише у І кварталі наступного року польська компанія поставить 300 мільйонів кубометрів СПГ до України.

Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG,

– зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Загалом у 2026 році, за його словами, Україна планує імпортувати американського скрапленого газу на рівні 1 мільярда кубометрів.