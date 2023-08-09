Такого не було два роки: Китай скоротив імпорт російської продукції

Вперше за місячними показниками з лютого 2021 року, Китай скоротив імпорт з Росії. Порівняно з рекордними показниками червня, у липні обсяги впали на 8%.

Китай зменшив обсяги імпорту з Росії

За даними китайської митниці, у липні країна імпортувала російської продукції на 9,2 мільярда доларів, тобто на 8% менше ніж у червні. Того місяця обсяги навпаки зросли на 15,7%.

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Ще за рік до початку повномасштабного вторгнення Китай почав нарощувати темпи імпорту з Росії.

Таке падіння відбулося через скорочення внутрішнього попиту, що давно передбачали аналітики. Тому Китай скоротив загальний імпорт на 12,4%. Не зважаючи на це країна досі купує енергоносії, вугілля і більшість металів та руди зі значними знижками у Росії.

Натомість країна-агресорка продовжує нарощувати імпорт китайських товарів. У липні вона закупила продукції на 10,3 мільярда доларів це на 52% більше ніж минулого місяця. Проте червневий зріст становив майже 91%.

Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми Росії

Незабаром мають бути підписані документи між Литвою, Естонією та Латвією щодо синхронізації з Європейською енергомережею до лютого 2025 року.

Рішення прийнято з урахуванням геополітичної ситуації, що змінилася, з безпекою в регіоні в умовах війни в Україні. Це ще раз підтверджує єдність країн Балтії в досягненні спільних цілей енергетичної безпеки,

– повідомили у міністерстві енергетики Литви.

Якщо це рішення буде прийняте, місцеві оператори будуть повинні оголосити про припинення співпраці з БРЕЛЛ та синхронізуватися з Європою до серпня 2024 року.