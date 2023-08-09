Китай снизил объемы импорта из России

По данным китайской таможни, в июле страна импортировала российской продукции на 9,2 миллиарда долларов, то есть на 8% меньше, чем в июне – тогда объемы такого партнерства выросли на 15,7%.

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Напомним! Еще за год до начала полномасштабного вторжения Китай начал увеличивать темпы импорта из России.

Такое падение произошло из-за сокращения внутреннего спроса, что давно предполагали аналитики. Потому Китай сократил общий импорт на 12,4%. Несмотря на это, страна до сих пор покупает энергоносители, уголь и большинство металлов и руды со значительными скидками в России.

В то же время страна-агрессорка продолжает наращивать импорт китайских товаров. В июле она закупила продукции на 10,3 миллиарда долларов, что на 52% больше, чем в прошлом месяце. Однако июньский рост составил почти 91%.

Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы России

Вскоре должны быть подписаны документы между Литвой, Эстонией и Латвией по синхронизации с Европейской энергосетью до февраля 2025 года.

Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в условиях войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности.

– сообщили в министерстве энергетики Литвы.

Если это решение будет принято, местные операторы будут должны объявить о прекращении сотрудничества с БРЭЛЛ и синхронизироваться с Европой до августа 2024 года.