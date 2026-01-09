Найбільший покупець Індії знайшов іншу нафту замість російської

Індійська Reliance Industries, яка від початку війни була одним із найбільших покупців російської нафти, готова змінити головного постачальника. У компанії розглядають можливість купівлі венесуельської сировини.

Коли компанія перейде на нафту з Венесуели?

На такий крок оператор найбільшого у світі НПЗ піде, якщо продаж нафти з Венесуели дозволять для покупців за межами США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ми очікуємо на уточнення щодо доступу до венесуельської нафти для неамериканських покупців і розглянемо можливість її купівлі згідно з чинними правилами,

– зазначили в компанії.

Reliance припинила купувати венесуельську нафту у березні 2025 року, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив 25% тарифи для країн, що продовжать закупівлю цієї сировини.

Остання партія нафти з Венесуели надійшла до Reliance у травні минулого року.

Однак два НПЗ компанії у штаті Гуджарат, що мають потужність до 1,4 мільйона барелів на добу, можуть переробляти важчі сорти венесуельської нафти, які, зокрема, ще й дешевші.

Якщо венесуельські барелі повернуться на світові ринки, вони, ймовірно, постачатимуться зі знижкою. Це покращить можливості вибору сировини та економіку для сумісних НПЗ, навіть якщо обсяги залишатимуться обмеженими,

– пояснив аналітик Kpler Суміт Рітола.

Зауважте! За інформацією видання, індійські державні нафтові компанії Indian Oil Corp (IOC) та Hindustan Petroleum Corp (HPCL) теж розглянуть можливість закупівлі венесуельської нафти.

Як це позначиться на торгівлі з Росією?

Аналітики вказують, що нафта з Венесуели може стати "політично прийнятним" способом диверсифікації постачань для Індії замість російської сировини.

Наразі західні країни тиснуть на Індію, вимагаючи обмежити імпорт російської нафти, оскільки доходи від її продажу фінансують війну в Україні.

США ще минулого року подвоїли тарифи на індійські товари до 50%, мотивуючи це масштабними закупівлями російської сировини.

Днями ж сенатор США Ліндсі Грем заявив, що Трамп дав "зелене світло" новому законопроєкту, який передбачає санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією.

До слова, нещодавно Reliance вже заявила, що не прийматиме російську нафту у січні, спростувавши повідомлення Bloomberg про продовження закупівель у Москви.

Ми вже бачимо, що Reliance скоротила споживання російської нафти. Це свідчить про те, що нафтопереробники готові та здатні адаптуватися, коли зростають ризики або загрози для торгівлі,

– додали аналітики.

Варто знати! Раніше "Роснефть" за довгостроковою угодою постачала Reliance до 500 тисяч барелів нафти на добу.

Як скорочуються закупівлі нафти у Росії?