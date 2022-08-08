Імпорт пального в Україну зріс на 20% за місяць

Обсяг імпорту бензину, дизелю та автогазу в Україну у липні зріс на 125 тисячі тонн проти червня. Найбільше за місяць зріс імпортні постачання бензинів – на 45%.

Імпорт пального в Україну

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", основний приріст відбувся внаслідок постачання дизельного пального, імпорт якого у порівнянні з червнем цьогоріч збільшився на 75 тисяч тонн (+16%), до 560 тисяч тонн.

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При цьому максимальну динаміку постачань зафіксовано для литовського ресурсу: 46 тисяч тонн (+86%). Відносно липня минулого року імпорт дизелю збільшився на 14 тисяч тонн (на 3%).

Імпорт дизельного пального

Зі слів учасників ринку, ринок постачання дизпального у липні виявився більшим за попит, тож у країні відчувається надлишок ресурсу.

Багато покупців, зокрема великих, порізали заявки на серпень на 30 – 40%,

– розповів польський постачальник пального в Україну.

Імпорт дизельного пального у липні / Інфографіка Enkorr

Постачання бензину

За результатами липня імпорт бензину в Україну збільшився на 45%, до 142 тисяч тонн проти минулого місяця. Максимальний приріст відбувся за рахунок Литви. Сумарний імпорт високооктану з цієї країни — 27,3 тисячі тонн (+165%). Відносно липня минулого року імпорт бензинів збільшився на 38 тисяч тонн (на 36%).

Обсяги постачання бензину у липні / Інфографіка Enkorr

Трейдери зазначають, що ринок близький до наповнення бензином, проте у розрізі операторів ще відчувається легка нестача ресурсу.

Для повного задоволення попиту забракло зовсім небагато – все ж таки бензин із заправок час від часу пропадає. Думаю, до середини серпня максимум це питання буде знято,

– вважає представник великої мережі АЗС.

Скільки надійшло з-за кордону автогазу

На 8% зросли обсяги постачання автогазу у липні. За минулий місяць було імпортовано 77 тисяч тонн цього виду пального. Найбільшим імпортером залишається Польща. Втім, було зафіксовано й перші у 2022 році постачання з Угорщини й Сербії.

Зі слів операторів ринку, ринок автогазу набув рис збалансованості ще у червні. У липні обсяги імпорту суттєво перевищили попит, через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. Станом на початок серпня вартість газу вроздріб також почала активно знижуватися.

Нагадаємо, що роздрібна ціна автогазу на АЗС за місяць (з липня по серпень) знизилась на 27%, або на 10,37 гривні, до 28,97 гривні за літр.

Обсяги імпорту автогазу в Україну у липні / Інфографіка Enkorr

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