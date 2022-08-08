Импорт горючего в Украину

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", основной прирост произошел вследствие поставки дизельного горючего, импорт которого по сравнению с июнем увеличился на 75 тысяч тонн (+16%), до 560 тысяч тонн.

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При этом максимальная динамика поставок зафиксирована для литовского ресурса: 46 тысяч тонн (+86%). По отношению к июлю прошлого года импорт дизеля увеличился на 14 тысяч тонн (на 3%).

Импорт дизельного топлива

По словам участников рынка, рынок поставок дизтоплива в июле оказался больше спроса, поэтому в стране ощущается избыток ресурса.

Многие покупатели, в том числе крупные, порезали заявки на август на 30 – 40%,

– рассказал польский поставщик горючего в Украине.

Импорт дизельного топлива в июле / Инфографика Enkorr

Поставка бензина

По результатам июля импорт бензина в Украину увеличился на 45%, до 142 тысячи тонн по сравнению с прошлым месяцем. Максимальный прирост произошел за счет Литвы. Суммарный импорт высокооктана из этой страны – 27,3 тысячи тонн (+165%). По отношению к июлю прошлого года импорт бензинов увеличился на 38 тысяч тонн (на 36%).

Объемы поставки бензина в июле / Инфографика Enkorr

Трейдеры отмечают, что рынок близок к наполнению бензином, однако в разрезе операторов еще ощущается легкая нехватка ресурса.

Для полного удовлетворения спроса не хватило совсем немного – все же бензин с заправок время от времени пропадает. Думаю, к середине августа максимум этот вопрос будет снят,

– считает представитель большой сети АЗС.

Сколько поступило из-за границы автогаза

На 8% выросли объемы поставок автогаза в июле. За прошлый месяц было импортировано 77 тысяч тонн этого вида горючего. Крупнейшим импортером остается Польша. Впрочем, были зафиксированы и первые в 2022 году поставки из Венгрии и Сербии.

По словам операторов рынка, рынок автогаза приобрел черты сбалансированности еще в июне. В июле объемы импорта существенно превысили спрос, поэтому цена в опте продемонстрировала существенное снижение. По состоянию на начало августа стоимость газа в рознице также начала активно снижаться.

Напомним, что розничная цена автогаза на АЗС за месяц (с июля по август) снизилась на 27%, или на 10,37 гривны, до 28,97 гривны за литр.

Объемы импорта автогаза в Украину в июле / Инфографика Enkorr

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