Цена горючего на АЗС 2 августа
- Бензин А-95 – 50,07 гривны за литр (-2 копейки против 2 августа).
- Бензин А-92 – 48,77 гривны за литр (+35 копеек).
- Дизельное топливо – 54,44 гривны за литр (-19 копеек).
- Автогаз – 28,54 гривны за литр.
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Цена автогаза снизилась
Цена автогаза за месяц (с июля по август) снизилась на 27% или на 10,37 гривны, до 28,97 гривны за литр. За сутки со 2 по 3 августа этот вид горючего подешевел на 19 копеек, до 28,54 гривны за литр, по данным Консалтинговой группы "А-95".
- Самую низкую цену предлагает компания "Авантаж 7" – 26,95 гривны за литр.
- Больше всего за сутки подешевел автогаз в "Prime" – на 4 гривны, до 29 гривен за литр.
*Красным цветом обозначена самая низкая цена автогаза.
**Синим – где этот вид горючего больше всего подешевел за сутки.
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