Ціна пального на АЗС 2 серпня

Бензин А-95 – 50,07 гривні за літр (-2 копійки проти 2 серпня).

Бензин А-92 – 48,77 гривні за літр (+35 копійок).

Дизельне пальне – 54,44 гривні за літр (-19 копійок).

Автогаз – 28,54 гривні за літр.

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Ціна автогазу знизилась

Ціна автогазу за місяць (з липня по серпень) знизилась на 27%, або на 10,37 гривні, до 28,97 гривні за літр. За добу з 2 по 3 серпня цей вид пального подешевшав на 19 копійок, до 28,54 гривні за літр, за даними Консалтингової групи "А-95".

Найнижчу ціну пропонує компанія "Авантаж 7" – 26,95 гривні за літр.

Найбільше за добу подешевшав автогазу у "Prime" – на 4 гривні, до 29 гривні за літр.

*Червоним кольором позначена найнижча ціна автогазу.

**Синім – де цей вид пального найбільше подешевшав за добу.

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