Ціна пального на АЗС 2 серпня
- Бензин А-95 – 50,05 гривні за літр (-44 копійки проти 1 серпня).
- Бензин А-92 – 49,42 гривні за літр (-23 копійок).
- Дизельне пальне – 54,63 гривні за літр (-27 копійок).
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Ціна пального на різних АЗС
Найнижчу середню ціну бензину марки "А-95" по Україні пропонує компанія "Авіас" та "Укрнафта" – 49 гривні за літр. Найвища ж вартість цього виду пального у компанії 52,98 гривні за літр.
- SOCAR – 50,99 гривні за літр.
- UPG – 50 гривні за літр.
- WOG, ОККО та Рур груп – 51 гривня за літр.
- Shell – 50,81 гривні за літр.
Найвигіднішу середню ціну дизельного пального по Україні у 53 гривні за літр пропонують одразу дві компанії – "Укрнафта" та "Авіас". Найдорожча пропозиція у 57,90 гривні за літр у "Chipo".
- SOCAR – 56,99 гривні за літр.
- Shell – 55,49 гривні за літр.
- UPG та ZOG – 54 гривні за літр.
- WOG – 56 гривні за літр.
- ОККО, Маркет, Нефтек, Рур груп та Укргазвидобування – 56 гривні за літр.
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