Ціна пального на АЗС 2 серпня

Бензин А-95 – 50,05 гривні за літр (-44 копійки проти 1 серпня).

– 50,05 гривні за літр (-44 копійки проти 1 серпня). Бензин А-92 – 49,42 гривні за літр (-23 копійок).

– 49,42 гривні за літр (-23 копійок). Дизельне пальне – 54,63 гривні за літр (-27 копійок).

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Зауважте! Ціна автогазу за місяць (з липня по серпень) знизилась на 27%, або на 10,37 гривні, до 28,97 гривні за літр. Більше про це, розповідали тут.

Ціна пального на різних АЗС

Найнижчу середню ціну бензину марки "А-95" по Україні пропонує компанія "Авіас" та "Укрнафта" – 49 гривні за літр. Найвища ж вартість цього виду пального у компанії 52,98 гривні за літр.

SOCAR – 50,99 гривні за літр.

UPG – 50 гривні за літр.

WOG, ОККО та Рур груп – 51 гривня за літр.

Shell – 50,81 гривні за літр.

Нагадаємо! Експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський вважає, що дефіциту палива в Україні найближчими місяцями не очікується. Однак восени можливі обмеження щодо продажу бензину на АЗС.

Найвигіднішу середню ціну дизельного пального по Україні у 53 гривні за літр пропонують одразу дві компанії – "Укрнафта" та "Авіас". Найдорожча пропозиція у 57,90 гривні за літр у "Chipo".

SOCAR – 56,99 гривні за літр.

Shell – 55,49 гривні за літр.

UPG та ZOG – 54 гривні за літр.

WOG – 56 гривні за літр.

ОККО, Маркет, Нефтек, Рур груп та Укргаз­видобу­вання – 56 гривні за літр.

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