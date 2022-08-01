Ціна пального на АЗС 1 серпня

  • Бензин А-95 – 50,49 гривні за літр (-2 копійки проти 29 липня).
  • Бензин А-92 – 49,65 гривні за літр (+10 копійок).
  • Дизельне пальне – 55,36 гривні за літр (без змін).
  • Автогаз – 28,97 гривні за літр (-38 копійок).

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Ціна автогазу за місяць знизилась на 25%

Середня ціна на автогазу за період з 1 липня по 1 серпня знизилася на 10,37 гривні, або на 27% – до 28,97 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає портал Enkorr.