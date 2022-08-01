Цена горючего на АЗС 1 августа

  • Бензин А-95 - 50,49 гривен за литр (-2 копейки по сравнению с 29 июля).
  • Бензин А-92 – 49,65 гривен за литр (+10 копеек).
  • Дизельное топливо – 55,36 гривен за литр (без изменений).
  • Автогаз – 28,97 гривен за литр (-38 копеек).

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Цена автогаза за месяц снизилась на 25%

Средняя цена на автогаз за период с 1 июля по 1 августа снизилась на 10,37 гривен, или на 27% - до 28,97 гривен за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает портал Enkorr.