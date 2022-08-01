Цена горючего на АЗС 1 августа Бензин А-95 - 50,49 гривен за литр (-2 копейки по сравнению с 29 июля). Бензин А-92 – 49,65 гривен за литр (+10 копеек). Дизельное топливо – 55,36 гривен за литр (без изменений). Автогаз – 28,97 гривен за литр (-38 копеек). Как превратить свою картину в NFT и продать ее Цена автогаза за месяц снизилась на 25%
Средняя цена на автогаз за период с 1 июля по 1 августа снизилась на 10,37 гривен, или на 27% - до 28,97 гривен за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95,
передает портал Enkorr. Обратите внимание! По итогам месяца осталась неизменной цена в консолидированной сети "Привата". На ее станциях автогаз стоит 28,55-29,08 гривен за литр. На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 8,79 грн и 8,75 грн, до 29,20 и 29,23 грн за литр соответственно. На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на табло 26,95 грн за литр (-11,00 гривен до 1 июля). На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 9,02 и 9,50 грн, до 28,77 и 30,48 грн за литр соответственно. – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit. Bybit