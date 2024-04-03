Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато країн обмежили торговельні відносини з росіянами. Деякі навіть ввели санкції проти агресора.

Яка позиція Бразилії

Посол Андрій Мельник наголошує, що Бразилія зберігає певний нейтралітет у питанні російсько-української війни. Місцевий уряд просто уникає цієї теми.

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Андрій Мельник Посол України в Бразилії Адже, з одного боку, тут говорять про нейтральність, про рівновіддаленість. З іншого боку, ми всі чудово бачимо, що Бразилія саме під час війни не те що продовжила економічні і торговельні відносини із Росією, державою-агресоркою, але вона їх посилила.

Мельник наголошує, що йдеться не про традиційні товари, які раніше імпортувала Бразилія з Росії, наприклад добриво. З початку повномасштабної війни різко зріс імпорт мазуту, дизелю та пального.

Ми розуміємо, з одного боку, наших бразильських партнерів і друзів, адже економіка росте, їм потрібно відкривати нові ринки для своєї аграрної продукції, їм потрібно шукати нові капіталовкладення. Але, з іншого боку, це якраз запитання до наших західних друзів, які я тут прямо ставлю і на які досі ми не знаходимо відповіді,

– наголошує Мельник.

Наскільки зріс бразильський імпорт із Росії

Аналізуючи показники з лютого 2022 року, можна зробити висновок, що Бразилія стала найбільшим імпортером російського дизелю. Нині бразильська частка із загальної кількості цього палива становить 20%. Ще до повномасштабної війни цей показник становив орієнтовно 1%.

Маємо розуміти, що така позиція Бразилії зумовлена передусім географічним положенням. На думку Мельника, саме Захід має впливати на бразильській уряд та унеможливлювати нові прибутки росіян.